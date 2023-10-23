İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
İsrail Ordu Sözcüsü "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi" açıklamasında bulundu. Açıklamada "Rehineler için sınırlı kara baskınları yapılıyor" denildi.
Giriş: 23.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:35
İsrail ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kara kuvvetlerinin Gazze'de bulunan İsrailli rehineler için Gazze Şeridi'ne gece boyunca sınırlı baskınlar düzenlendiğini söyledi.
İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari brifingde Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında toplamda 222 kişinin rehin alındığının doğrulandığını söyledi.