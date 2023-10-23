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        Haberler Dünya SON DAKİKA | İsrail-Hamas çatışmasında 17. gün: Gazze'ye gece boyu bombardıman!

        İsrail-Hamas çatışmasında 17. gün: Gazze'ye gece boyu bombardıman!

        17 gündür süren İsrail-Hamas çatışmalarında İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu hazırlıkları devam ediyor. Gazze'de 5 bine yakın kişi, İsrail'de ise bini aşkın kişi hayatını kaybederken, Gazze'ye yönelik bombardıman gece boyu sürdü. İsrail Savunma Bakanı Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini dile getirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.10.2023 - 07:46 Güncelleme: 23.10.2023 - 07:55
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        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
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        7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışması şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail kara operasyonu hazırlıklarını sürdürürken, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü.

        GAZZE GECE BOYU BOMBALANDI

        İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

        Saldırıda, Cibaliye Kampı'ndaki Şüheda ailesine ait ev yerle bir edilirken, çevresindeki evler de yıkıldı.

        Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

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        Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı.

        Şifa Hastanesinin, içinde en çok yaralı barındıran tıp merkezi olduğu biliniyor.

        İSRAİL SAVUNMA BAKANI: HAREKAT AYLARCA SÜREBİLİR

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini belirtti.

        Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında yaptı.

        Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini kullandı.

        İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

        Çatışmaların 17. gününde neler yaşandı?

        • BM, 14 kamyondan oluşan ikinci bir yardım konvoyunun Pazar günü Refah Kapısından Gazze'ye girdiğini söyledi.
        • ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Netanyahu ile görüşmesinde ise Biden'ın "Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinliler için gönderilen 2 insani yardım konvoyunu memnuniyetle karşıladığını" aktardığı ifade edilen açıklamada, iki liderin Gazze'ye insani yardımların süreceğini teyit ettiği belirtildi.
        • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 4 bin 741 Filistinlinin öldüğünü, 15 bin 898 kişinin yaralandığını söyledi. Gazze'deki yetkililer, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu söyledi.
        • İsrail'e düzenlenen saldırılarda ise 1400'den fazla İsraillinin öldüğü biliniyor.
        • İsrail, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi ve burada kalan herkesin "terörist" olarak görülme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.
        • BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 çalışanının öldürüldüğünü söyledi.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hamas
        #gazze
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