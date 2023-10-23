7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışması şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail kara operasyonu hazırlıklarını sürdürürken, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü.

Saldırıda, Cibaliye Kampı'ndaki Şüheda ailesine ait ev yerle bir edilirken, çevresindeki evler de yıkıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

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Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı.

Şifa Hastanesinin, içinde en çok yaralı barındıran tıp merkezi olduğu biliniyor.