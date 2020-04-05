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İspanya'da son 24 saate koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 674 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 12 bin 418'e çıktı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İspanya´da son 24 saatte 674 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 12 bin 418´e yükselirken; 130 bin 759 kişide de virüs tespit edildi.

ÖLÜM HIZI DÜŞÜYOR

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin artış oranı son 10 günün en düşük seviyesine geriledi. Bakanlığın verilerine göre, düne göre 674 artışla toplam ölü sayısı 12 bin 418'e çıktı. Düne göre ölüm artışının yüzde 5,74 olması, 2 Mart'tan bu yana oran bakımından en düşük artış olarak öne çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da ise 809 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında düne nazaran yüzde 4,83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 861'i (düne göre 329 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 58 bin 744'ü hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 861 artışla 38 bin 80 oldu.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne göre 218 artışla 4 bin 941'e çıktı. Kentte vaka sayısı da 1335 artışla 37 bin 589 olurken, 1499 hasta yoğun bakımda bulunuyor. Madrid'in ardından İspanya'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Katalonya'da ölü sayısı 2 bin 637'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı da 26 bin 32 (2 bin 249 hasta yoğun bakımda) olarak açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 hastalarında ölü ve vaka sayısında eğrinin zirve yaptığını ve aşağı yönlü bir eğri beklediklerini açıklamıştı.

Son veriler gerek ölü gerek vaka sayısındaki eğrinin 2 Nisan'da zirve yaptıktan sonra aşağı yönlü gitmeye başladığını gösteriyor. Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19 ile mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklarken, buna rağmen 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamını yavaş yavaş küçültmeyi planlıyor.

İRAN'DA 151 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İran'da, son 24 saatte 151 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 603´e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 483 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 58 bin 226´ya çıktığını duyurdu. Sözcü, ülkede bugüne kadar toplam 189 bin 790 test yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 22 bin 11 kişi olarak bildirildi. 4 bin 57 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 250 BİNİ AŞTI

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 253 bin 597 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (38 bin 80),Almanya (26 bin 400),İtalya (20 bin 996),İran (19 bin 736),Fransa (15 bin 438) ve ABD (14 bin 828) oldu.