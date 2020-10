İşkence iddiası! Anlattıkları kan dondurdu!

DHA

İstanbul Sancaktepe'de bir kadının, kocası tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilip, ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradığı iddia edildi. Polis ekipleri, kadının kocasının yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçen günlerde Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi 23 yaşındaki E.A ile 28 yaşındaki eşi M.A arasında çıkan tartışma çıktı. M.A., eşi E.A.'ya iki çocuğunun önünde ısıtılmış bıçak ile işkence yaptı. M.A., ardından eşi E.A.'dan babasının evine gitmesini istedi. E.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri işkence yaptığı ileri sürülen kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Vücudunda yanık izleri bulunan iki çocuk annesi E.A Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

TALİHSİZ KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

İşkenceye uğradığı iddia edilen E.A, "2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gece oldu. Eşimle aramızda çıkan bir tartışma ile başladı ilk önce. Yumruk ve tokat atarak başladı. Sonrasında gözü döndü hırsını alamadı ve daha farklı boyutlara taşıdı. Bir ekmek bıçağı ile bıçağı ocağın üstünde ısıtıp vücudumun birçok, çeşitli yerlerine sıcak bıçağı bastırıp geri çekti. Ve bunu bütün gece uyguladı. Sonrasında sabah olduğunda önce kendisi çıktı evden. Ardından ben çocukları alıp anneme gittim. Şikâyetçiyim" dedi.

"ÇOK CANİCE BİR SALDIRI"

E.A.'ya hastanede refakat eden arkadaşı, "Kız arkadaşım çok talihsiz bir olay geçirdi. Gerçekten ciddi boyutlara varan bir mesele bu. Kötü durumda tedaviye yanıt vermesini bekliyoruz. Çok ciddi ve derin yaraları var. İki haftalık bir süreç var önümüzde. Eğer tedaviye yanıt verirse kısa zamanda taburcu olacak. Tedaviye yanıt vermezse ameliyat olma riski var. Şu an beklemedeyiz. Yarın anestezi altında büyük pansuman yapılacak. Sonrasında doktorlar neyin gerektiğini neyin gerekmediğinin bilgisini verecek. Bunun hiçbir şekilde affı olmayacak, olmamalı da. Çok canice bir saldırı. Dayağın da şiddetin de ötesinde canilik, başka bir şey değil. Susmayacağız biz her zaman yanındayız" dedi.

'SOYUYOR ARKADAŞIMI, SICAK BIÇAĞI BASMAYA BAŞLIYOR'

Konuşmasına devam eden arkadaşı, "Saldırı ilk önce hafif olarak başlıyor. Tokat ve yumruk atıyor. Arkadaşımın karşılık vermesi onu daha çok şiddetlendiriyor. Yatak odasına kapatıyor, çocukları da yanında tabi. Çocuklarının gözü önünde oluyor her şey. Sonrasında odadan çıkıyor, bıçağı alıyor ısıtıyor ocakta. Soyuyor arkadaşımı, sıcak bıçağı vücuduna basmaya başlıyor. Vücudunun her yerine darbe vermiş diyebilirim. Bu bütün gece devam ediyor. 3 Ekim sabahında arkadaşım acıdan baygın düşünce de kapıyı açıyor. Çocuklarını da al eşyalarını topla babanın evine git diyor. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz adreste bulunamadı. İnşallah bulunur, takipçisi olacağız. Yakalanmadan bırakmayacağız bu işin ucunu" diye konuştu.