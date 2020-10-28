İşitme engelliye akılalmaz dayak!

İHA

Adana'da işitme engelli Cem İncesoy (46),alışveriş sonrası evine döndüğü sırada caddede kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Çevrede bulunan bir iş yerinde çalışanlar tarafından kurtarılan adam hastaneye kaldırılırken saldırganda olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü akşam 18.40'da merkez Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli Cem İncesoy evinden tatlı almak için bulvar üzerindeki tatlıcıya gitti. Tatlıyı alıp evine döndüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi önce İncesoy'u arkasından vurarak yere düşürdü ardından da yumruk ve tekmelerle yolun ortasında feci şekilde dövdü.

BURNU KIRILDI, KOLU ÇATLADI

Bu sırada bulvar üzerindeki bir iş yerinde çalışanlar Cem İncesoy'u kurtarıp durumu polise haber verdi. Saldırgan ise engelli adamı dövdükten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Burnu kırılan ve sol kolu çatlayan Cem İncesoy, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ŞAHSI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİK, TANIMIYORUZ'

Polis şimdi her yerde kaçan saldırganı ararken Cem İncesoy’un ağabeyi Emin İncesoy (50),"Biz olayı kamera görüntülerinden izledik ve kardeşim yolda yürürken yan taraftan birisi gelerek kardeşimi yere yatırıp dövüyor. Orada olayı gören çalışanlar ayırmak için müdahale ediyor. Bu dayakta kardeşimin burnu kırılıyor, kolunda çatlak meydana geliyor. Biz kardeşimizi hastaneye kaldırıp darp raporu aldık ardından da şikayetçi olduk. O saldırganın yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Şahsı daha önce hiç görmedik ve tanımıyoruz” diye konuştu.

'KÜFÜR ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ AMA KARDEŞİM İŞİTME ENGELLİ VE KONUŞAMIYOR'

Emin İncesoy, etraftaki görgü tanıklarından aldığı bilgide saldırganın kardeşini döverken küfür ettiğini belirterek, “kardeşim işitme engelli, aynı zamanda da konuşamıyor. Su, çay bile diyemiyor. Dudak hareketi yapamıyor. Şahıs benim kardeşimin küfür ettiğini söylemiş ama iftira oda. Olay günü kardeşimin üzerinde Adana Demirspor forması vardı ona mı gıcık gitti diye düşünüyoruz. Biz saldırganın bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAĞIR VE DİLSİZ ENGELLİ OĞLUMU BÖYLE DÖVMÜŞ'

Cem İncesoy'un birlikte yaşadığı annesi 74 yaşındaki Meryem İncesoy ise, oğlunun olay günü halini gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Ben oğlumu öyle görünce şaşırdım. Çok fenaydı, kanlar içindeydi her tarafı. Biz evde yatıyor zannettik onu kimseye bir şey demeden tatlı almaya çıkmış gitmiş. Ben çıktığını da görmedim. Şaşırdım ben oğlumu öyle görünce, yığıldım kaldım. Şikâyetçiyim o kişiden. Sağır ve dilsiz engelli oğlumu böyle dövmüş. Allah'ından bulsun" dedi.

Cem İncesoy ise, işaret diliyle nasıl dayak yediğini ve canının yandığını anlattı.