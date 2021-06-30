İş yerindeki yangın evlere sıçradı!

Alınan bilgiye göre, ilçede bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın iş yerinde hasara neden oldu.