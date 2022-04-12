İngiltere'de Başbakan Johnson ve Bakan Sunak'a 'parti' cezası

HABERTURK.COM

İngiltere'de partygate olarak adlandırılan parti skandalına katılan ve aralarında İngiltere Başbakanı Johnson ve İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da bulunduğu 50’den fazla kişiye COVID-19 yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildiği açıklandı.

JOHNSON'IN DOĞUM GÜNÜNDE DE PARTİ DÜZENLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 2020'deki ilk karantina sırasında da COVID-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığı iddia edilmişti. ITV'nin haberine göre, Başbakan'ın eşi Carrie Johnson, 19 Haziran 2020 öğleden sonra saat 14.00'ten hemen sonra sürpriz bir parti organize etmiş, Johnson da resmi ziyaretten döndükten sonra etkinliğe katılmıştı. Etkinliğe 30 kişinin katıldığı iddia edilse de Başbakanlık Ofisi iddiaları reddetmişti.

KISITLAMA DÖNEMİNDEKİ GİZLİ PARTİ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Johnson, İngiltere'desokağa çıkma yasağı döneminde bir dizi partiye katıldığı ve böylece kendi açıkladığı koronavirüs kurallarını ihlal ettiğine dair haberler üzerine istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Ülke basını, ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifası ile sonuçlanan Watergate skandalına gönderme yaparak krize "party gate" adını vermişti.

Son olayla beraber, Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı 17'ye çıkmıştı.

Johnson'ın daha önce de 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye katıldığı belirlenmişti. İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.