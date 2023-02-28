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Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: İmara aykırılıkta tutuklu sayısı 203'e çıktı! - Gündem haberleri

Son dakika haberi İmara aykırılıkta tutuklu sayısı 203'e çıktı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 203'e yükseldi.

Giriş: 28.02.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: İmara aykırılıkta tutuklu sayısı 203'e çıktı! - Gündem haberleri
AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 797 zanlının sorumluluğu saptandı.

AA'da yer alan habere göre yakalanan şüphelilerden 203'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 275 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 152 şüpheli hakkında yakalama kararı, 67 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 9 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 19'unun ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 67 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK SORUŞTURMALARINDA 201 TUTUKLU

Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturmaları kapsamında 383 olayla ilgili 312 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 201'i tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 13 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

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