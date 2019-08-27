İBB Başkanı İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Esenler'deki Otogar yönetimine ihtarname çekerek boşaltmasını istemişsiniz. Otogarı yönetmesi için kayyum mu atayacaksınız?" şeklindeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"Kayyum değil. Otogarın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Süresi dolduğu için yönetime otoparkını devraldığımız gibi işletmesini de devralmamız hususunda tebliğimizi yaptık. Süre dolmak üzere. Oranın teslim alınmasıyla ilgili rutin işlemler yapılacak. İhmal edilmiş alanlar da yaşanan travmaların bir örneğidir. Biz bu tür alanların ihmal edilmemesi kamunun hak sahibi olduğu yerde de gidip hak sahibi olduğunu göstermesini örnekliyoruz. Bu hafta umuyorum işlemleri biter. Bir aksilik olmazsa çok yakın zamanda İBB halka ait bu alanın yönetimini de ele alarak huzuru ve işletme düzenini sağlayacak. Yeni otogar düzeninin oluşmasıyla ilgili oradaki sektör temsilcileriyle ortak çalışacağız. Hem Harem'i hem Esenler'i yeni yerlerine taşıyacağız. Hem Harem'i hem Bayrampaşa'daki otogarı toplum lehine en iyi kullanacağımız projelerimizi hazırlıyoruz. Yeni bilgi 15 gün içinde tüm malzemeleri boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Öyle bir beyanda bulunmuşlar. Muhtemelen arkadaşlarım da bu makul süreyi onlara tanıyacaktır. Ondan sonra da belediye olarak burayı işleteceğiz."

TOPLU ULAŞIM VE SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

İmamoğlu, toplu taşım ve servis araçlarıyla ilgili "Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak" dedi.

Toplu taşıma araçları ve servislerle ilgili bir soruya İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bugün UKOME toplantımız var. Bu toplantıda arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili 2 yıla yakındır zam yapılmayan servisler bunun dışında bir süreç içeresinde. Esnafımızı da düşünen milletimizi de düşünen ki diğer toplu taşımalar da zam yapmaksızın bu araçlarla ilgili bugün UKOME'de bir görüşme yapılacak ve bir karara bağlanacak. Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak."

SEL FELAKETİ: KALICI ÇÖZÜM GETİRECEĞİZ

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'ndeki sel felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili "Kasım ayı sonu gibi oradaki sorunu kalıcı çözmüş olacağız. Bir daha orada öyle bir sel baskını yaşanmaması adına alt yapı problemini çözeceğiz." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Eminönü'ndeki sel felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bir soruya İmamoğlu, "25 yılın bir yönetimi var burada. Bu yönetimle ilgili elbette alt yapıyla ilgili bir kısım sorunlar var. Bütün sorunlu yerleri çıkarın dedim arkadaşlara. Neredeyse gideceğiz, bulacağız oradaki sorunu. Öyle sel olduktan sonra değil. Öncesinde çözüm üretelim ve kalıcı çözüm üretelim. Arkadaşlarım tespitleri yaptı. İlk defa biz mi yapıyoruz? Hayır. Daha önce de yapılmış. Talimat da verilmiş. Ama 2017'den sonra kimse elini kımıldatmamış. Az önce söylediğim bilanço var ya 357 milyon liralık önünü kestiğimiz bilançolarla uğraşılmış. Biz onlarla uğraşmayacağız. Biz oradaki sorunu çözeceğiz. İstanbul'un alt yapı konularını da çözeceğiz. Aynı Sirkeci'de olduğu gibi. O su basan yere gidin esnafa sorun. İlk defa bir belediye baskından sonra yaraları tamir etti. Biz tamir edince merkezi hükümet de kendi kaynaklarından sayın valimiz vasıtasıyla bir kaynak aktardı. Ne güzel aktarsın. Kasım ayı sonu gibi oradaki sorunu kalıcı çözmüş olacağız. Bir daha orada öyle bir sel baskını yaşanmaması adına alt yapı problemini çözeceğiz. Bunların hepsi kalıcı çözülürse anlamlı. Yoksa sel olduktan sonra değil. Geçmişte onlarca insan hayatını kaybetmiş. Sadece bir selde 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu tür vakalar 21. yüzyılın kenti İstanbul'a yakışmıyor" yanıtını verdi.