İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Facianın yaşandığı kaza, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunun 14-15 kilometreleri arasında Yılmazköy yakınlarında meydana geldi. KKTC'de öğrenim gören 4 üniversite öğrencisinin bulunduğu Elliot Kanafema yönetimindeki kiralık araç, Lefkoşa istikametine seyir halindeyken iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı.

Kazadan 10 dakika sonra aynı istikamete doğru yol almakta olan Abdullah Sadık (67) idaresindeki araç, kontrolü kaybederek, içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu kaza yapan araca arkadan çarptı. Kazada üniversite öğrencilerinden sürücü Elliot Kanafema, Dean Marufa (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Electıous Vhere (22 ) ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan bir üniversite öğrencisi ile diğer araç sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.