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Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran saat 14.00 sıralarında, kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde dere içerisinde bulunmuştu.

DHA'nın haberine göre, jandarma, AFAD ve AKUT'tan oluşan 150 kişilik ekibin, 370 hektar alanda iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile yaptığı aramalar sonucu bulanan İlkranur'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANIYOR

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alındı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğü öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere özel bir ekip görevlendirildi. Ekipler küçük kızın kaybolduğu ev ile cansız bedeninin bulunduğu kuş uçuşu 1 kilometre olan 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkii Adaköy deresi civarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri kızın kaybolduğu yer ile bulunduğu yer arasında muhtemel patika yol güzergahlarını drone destekli tarıyor, delil araştırması yapıyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Soruşturmada baba Serdar Tirsi'nin de yeniden ifadesine başvuruldu.

BABA: ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini anlatan Serdar Tirsi, "Jandarma ekiplerine yeniden ifade verdim. Şüphelendiğim birinin olup olmadığını sordular. Zaten şüpheli bir durum olduğunda komutanlara haber veriyorum. Sağa sola bilgi verilmemesi noktasında uyardılar. Şu an olay yeri inceleme ve jandarma ekipleri köydeler, ekiplerin araştırması sürüyor" diye konuştu.

BAKAN SOYLU ARADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını söyleyen Serdar Tirsi, "Bakanımız bizi aradı ve bu işin peşinde olduklarını ifade etti. Devletimiz yanımızda, bizi yalnız bırakmadılar. Şu an için şüphelendiğim bir durum yok ama olursa gerekli kişilere bilgi vereceğim" dedi.

GİRESUN BAROSU SORUŞTURMAYA MÜDAHİL OLDU

Öte yandan, AA'nın haberine göre Giresun Barosu, Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahil olduğunu bildirdi. Barodan yapılan yazılı açıklamada, Baro Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonu Koordinatörü Elvan Şahin ile Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonu Başkanı Zülal Kuyrukluoğlu'nun, İkranur Tirsi hakkında başlatılan soruşturma dosyasına baronun müdahillik talebini içeren dilekçesini, Bulancak Adliyesi'ne sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Küçük İkra Nur'un vefatı ile sonuçlanan bu olayda sorumluluğu bulunan herkesin yasalar önünde gereken karşılığı bulması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadesine yer verildi.