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Son dakika haberi İki müteahhit daha yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Giriş: 12.02.2023 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adıyaman'da depremde yıkılan binaların iki müteahhidi daha yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
DHA

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi.

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