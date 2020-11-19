İhmalin bedeli ağır oldu!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kafasına baret takmayan inşaat işçisi, kafasına düşen taş nedeniyle hayatını kaybetti. İnşaat işçisinin telefon ile konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Feci olay, Kavaklı Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. İHA'nın haberine göre, inşaatta çalışan Ali Ekber Ölmez (30) inşaat önünde baretsiz bir şekilde telefonla konuşurken kafasına binadan taş düştü. Ağır yaralanan Ölmez, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.