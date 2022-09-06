İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı!

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Son dakika.. İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Yenikapı sahil yolunda meydana gelen kazada, İETT otobüsü 7 araca çarptı. AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Fotoğraf: DHA Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI Vardiyasını bitirdikten sonra otobüsü diğer sürücüye teslim eden ve kaza haberini alınca olay yerine gelen şoför, ”Haber geldi kaza yapmış diye. Ben de bir şey bilmiyorum. Ben otobüsün sabahki şoförüyüm. Kaza haberi geldi sadece. Bilmiyoruz şoförün durumunu. Polisler aldı götürdü. Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu" diye konuştu.

Fotoğraf: İHA Kazayı gören Nedim Şahsi, ”Ben burada bakıyordum. Baktım ikinci arabaya vurduktan sonra geldi ve motosiklete vurdu. Taksiye vurdu. Vura vura durdu. Sadece burada 3-4 tane yaralı vardı benim gördüğüm. Haberim yok ama freni patlamış galiba. Otobüs buraya çarparak geldi" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA Aydın Aydemir isimli vatandaş ise, ”İleride itfaiyelerin olduğu yerdeydim. Birden otobüsün araçlara çarptığını hissettim. Galiba freni patlamış. Sonra bariyerlere çarpmış. Altına motoru sıkıştırdı, motorcu kaldırıma uçtu. Buraya düşmüş. Hatta başka aracı da altına almış. Şurada da çarptıkları var. 4-5 yaralı var galiba. Bir tanesinin ayağı koptu galiba. Ambulansla götürdüler” diye konuştu.

Fatihte İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazanın ardından kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Öte yandan İETT otobüsü şoförü Salih Adanır, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Adanır, otobüsün freninin patladığını belirtti. Fotoğraf: DHA *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir