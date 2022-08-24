Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği geliyor. 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçlar icradan düşecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

BAKAN NEBATİ 2 YENİ DESTEK PAKETİNİ DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketlerle ilgili şu ifadelere yer vermişti: İlgili bakanlıklarımızla dar gelirlilerin sıkıntılı alanlarında çok önemli iki projemiz var. Son çalışmalarımızı gerçekleştirdik bunu sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması noktasında önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı tamamladık. Ulaştırma Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığımızla önemli toplantılar gerçekleştirdik. Bunları Kabine’de tartıştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşacağız. Aile Bakanlığımızla da güzel bir çalışmamız var inşallah onu da hep beraber neticelendirmiş olacağız.

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