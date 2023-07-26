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        Son dakika haberi İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı

        İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır" denildi

        Habertürk
        Giriş: 01.01.1970 - 03:00
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        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
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        İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen terör örgütü PKK/KCK terör örgütü mensupları; "Sterk Evindar" kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo isimli iki terörist İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekipleri tarafından Başakşehir'de yakalandı.

        Fatıma Al Musa isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye’nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlendi.

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        Teröristin Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edildi.

        Ayrıca, Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak’ın kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul’a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

        Velat JAMO isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem sözde bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edildi.

        Şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

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