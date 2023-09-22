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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İBB yöneticisinin "örgüte yardım" davasında karar

        Son dakika haberi İBB yöneticisinin "örgüte yardım" davasında karar

        İBB yöneticisi Yavuz Saltık, DİAYDER'in terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:53
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        İBB yöneticisinin "örgüte yardım" davasında karar
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        Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kasıt yokluğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.

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