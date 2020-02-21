Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

Dün Suriye'nin İdlib şehrinde Türk birliklerine yönelik düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.