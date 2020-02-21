Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Merkel ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmeden İdlib'deki son gelişmeler ele alındı.

İdlib'deki son gelişmeler, Libya'daki durum ve Almanya'daki ırkçı saldırı üçlü zirvede ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi. Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de saldırganlığın durdurulması gerekli. İnsani krizin önlenmesi için güçlü destek sağlanmalı" ifadelerini kullandı.