Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Son dakika... Gezi Parkı eylemlerine ilişkin iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ile oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın yargılandığı davada karar dün çıkmıştı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkeme, Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beratına karar verirken, firari 7 sanığın ise dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı. Hükümle birlikte Kavala’nın tahliyesine de karar verildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kavala cezaevinden çıkmadan yeni bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı aldı.

Bu gelişmeler sonrası HSK 1. Dairesi durumu değerlendirmek üzere toplandı. Daire, 'beraat' kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk, üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Bu karar sonrası HSK müfettişleri söz konusu hakimler hakkında bir inceleme ve soruşturma yapacak. Karar sürecinde herhangi bir ihmalleri olup olmadığına dair raporlarını HSK 2. Dairesi’ne sunacaklar. HSK 2. Dairesi hakimler hakkında herhangi bir kusur tespit edilmesi halinde disiplin cezasına hükmedebilecek.

MAHKEME HEYETİ BERAAT KARARI VERMİŞTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar vermişti. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedilmişti.

OSMAN KAVALA'YA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Gezi Olayları" olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında, eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Başsavcılıkça 19 Şubat 2019 tarihinde iddianameyle kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

OSMAN KAVALA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraat eden Osman Kavala, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliyesinin ardından polis ekiplerince teslim alındı.

BERAAT KARARI VEREN HAKKİMLERE SORUŞTURMA İZNİ

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK),Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.