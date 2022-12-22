Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurula, HDP'li Güzel'in 2022'de Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirme için Başkanlık Divanı'nın kararı ve TBMM Başkanlığı tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporunun oylamasının yapılacağını duyurdu.

Bu arada oylama sırasında HDP milletvekilleri, "Semra Güzel halkın iradesidir" yazılı dövizler ve Güzel'in TBMM Genel Kurulu kürsüsündeki fotoğraflarını göstererek, çeşitli sloganlar attı.

Bunun üzerine HDP milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu sloganlar atarak terk etti.