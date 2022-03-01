HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

Güzel'in, terörist Volkan Bora ile 2016'da Adıyaman kırsalında buluştuğu ortaya çıkmıştı.