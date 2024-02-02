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        Haberler Gündem Güncel Muş'ta feci kaza! Hayvan yüklü TIR'a tren çarptı! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Hayvan yüklü TIR'a tren çarptı!

        Muş'ta hayvan yüklü TIR'a tren çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:37
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        Hayvan yüklü TIR'a tren çarptı!
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        Muş'ta yolcu treni, hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptı. Kazada, TIR'daki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Muş Şeker Fabrikası´nın karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi.

        Merkeze bağlı Tondoğan köyünde yüklediği boğaları kent merkezinde kantara tartmak için götüren Emrah Sarsıcı yönetimindeki TIR'a hemzemin geçitte, Elazığ- Tatvan seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazada, Yusuf Tan (21) ve Cahit Arar (29) öldü, sürücü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ayrıca TIR'daki boğalardan 25'i de öldü. Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredekiler tarafından kesildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
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