Hava operasyonunda 39 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütünün kullandığı 39 hedefin 19 ve 20 Mart’ta yapılan hava harekatlarıyla vurulduğunu açıkladı.

39 HEDEF VURULDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu” ifadelerine yer verildi.