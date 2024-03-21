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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: NATO'nun yeni üyesini karıştırdı

        ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: NATO'nun yeni üyesini karıştırdı

        Dil sürçmeleri ve düşmeleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bir gaf daha yaptı. Biden, NATO'nun yeni üyesini Norveç'le karıştırdı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:45
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        Biden'dan bir gaf daha
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        ABD Başkanı Joe Biden, listesine yeni bir gaf daha ekledi. Biden, iki gün önceki konuşmasında Finlandiya'yla Norveç'i karıştırdı.

        81 yaşındaki siyasetçi, konuşmasında Donald Trump'ın ABD'nin dış politikası hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek kasımda yapılacak ABD başkanlığı seçimlerindeki rakibini eleştirdi.

        Biden bunun ardından eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la gerçekleştirdiği bir konuşmadan bahsetti. ABD'nin en yaşlı başkanı unvanına sahip Biden, "NATO'yu hiç olmadığı kadar güçlendirdiği için" Kissinger'ın kendisini övdüğünü ve "Bir bakıma Avrupa'yı birleştirdin" dediğini iddia etti.

        Biden konuşmasının devamında Finlandiya ve Norveç'i karıştırıp Kissinger'ın kendisine "İsveç ve Norveç'i ittifaka katarak NATO'yu güçlendirdin ve NATO'nun sınırlarını genişlettin" sözlerini sarf ettiğini öne sürdü.

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        24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmaya karar vermişti. Finlandiya, 4 Nisan 2023'te ittifaka resmen kabul edilmişti. İsveç de 7 Mart'ta NATO'ya resmen katılmıştı.

        Bununla birlikte Norveç, 1949'da kurulan NATO'nun 12 kurucu üyesinden biri.

        BIDEN SIK SIK GAF YAPIYOR

        Gaflarıyla sık sık gündeme gelen Biden, bu ayın başlarında Gazze yerine iki kez Ukrayna demişti. ABD Başkanı, geçen ay da 2017'de hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Angela Merkel'i karıştırmıştı.

        Biden, 6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Biden
        #Nato
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