Antalya'da seçim broşürü kavgası can aldı
Antalya'da, yerel seçimler için parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, 2 kardeşe isabet etti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Antalya'dan üzücü bir haber geldi.
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Muratpaşa ilçesinde CHP'nin seçim otobüsünden inen partililer bir dükkana broşür bırakmak istedi. İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakan partilileri tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı.
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Sokaktan geçerken tartışmayı gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban (21) ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın (27) da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban'ın da karnına isabet etti.
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Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İş yeri sahibi Sinan E. suç aleti tabancayla gözaltına alınarak, polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban'ı sedyeye alırken, diğer yaralı Burak Devran Çoban ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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Öte yandan kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü.
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Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan E.'yi darbettiği görüldü.
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Sonrasında Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.
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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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İşte olay anından görüntüler...
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