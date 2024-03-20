Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar

        Son dakika haberi Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi

        Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Reuters'ın haberine göre Hamdan, arabuluculara sundukları teklife İsrail'in olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 18:35 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin arabuluculara sundukları teklife İsrail’in olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

        İsrail'in teklifi reddetmesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen çatışma sürecinde gerçekleştirdiği 6. Orta Doğu turu sırasında geldi.

        Ateşkes görüşmeleri bu hafta Katar'da yeniden başladı ancak haftalar süren müzakereler şu ana kadar İsrail ve Hamas arasında Washington'un Gazze'yi etkisi altına alan insani krizi hafifleteceğini umduğu bir anlaşmaya varılmasını sağlayamadı.

        Hamas temsilcisi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve hükümetinin, Filistinli tutuklular karşılığında rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını içeren müzakerelerin başarısızlığa uğramasından sorumlu olduğunu söyledi.

        Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Biden, ateşkesin Hamas'ın ellerinde olduğunu söylemiş, Hamas ise ateşkes ilan edilene kadar esirleri serbest bırakmayacağı cevabını vermişti.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Olaylı maç soruşturmasında 5 tutuklama
        Olaylı maç soruşturmasında 5 tutuklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Rusya'dan ABD'ye uyarı: Ticari uydular meşru hedef haline geliyor
        Rusya'dan ABD'ye uyarı: Ticari uydular meşru hedef haline geliyor
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Estetik yaptırdı hayatını kaybetti: İhmal iddiası
        Estetik yaptırdı hayatını kaybetti: İhmal iddiası
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Habertürk Anasayfa