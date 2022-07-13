Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117 bin 265 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

27 Haziran-3 Temmuz haftasında 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıkmış, 25 kişi yaşamını yitirmişti.



KOVİD VAKA SAYISI HAZİRAN'IN İLK HAFTASINDA 7 BİN 322'YDİ

Sağlık Bakanlığı Haziran'ın ilk haftasında açıkladığı koronavirüs tablosunda vaka sayılarını 7 bin 322 olarak açıklanmıştı. Yine Bakanlık, 27 Haziran-3 Temmuz’da 26 bin 635 vaka, 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

HAZİRAN BAŞINDA 17 KAT, TEMMUZ BAŞINDA 5 KAT ARTMIŞ OLDU

Yeni açıklanan haftalık koronavirüs tablosu (4-10 Temmuz) Haziran ayı başına göre vaka sayısında artış oranı 17 kat olurken Temmuz ayı başı karşılaştırıldığında vakalarda 5 kat artış olduğu gözlendi.

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