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        Haberler Gündem Güncel Gümrükte 63 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi

        Son dakika haberi Gümrükte 63 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı, "İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kg ağırlığında 359 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 32 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:06
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        Gümrükte 63 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ambarlı Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili, "Gençlerimiz başta olmak üzere kişi ve toplum sağlığını tehdit eden, uyuşturucu ticareti yapan terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe indiren gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa bağlı gümrük muhafaza ekiplerinin, gümrük kapıları ve limanlarda uyuşturucuyla mücadelesine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

        İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kilogram ağırlığında 359 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da 32 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini belirten Bakan Bolat, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık değeri 66 milyon lira olan yakalamalarla, gençlerimiz başta olmak üzere, kişi ve toplum sağlığını tehdit eden, uyuşturucu ticareti yapan terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe indiren gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

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