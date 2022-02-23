Gözler Enes Ünal'da

Enes Ünal, bu sezon attığı gollerle takımı Getafe'yi sırtlıyor. La Liga'da 11 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinin hücumdaki yükünü çekiyor.
Marca Gazetesi Haber Müdürü Emilio Contreras, Enes Ünal'ın performansını TRT SPOR'a değerlendirdi. Contreras, İspanya'da gözlerin milli oyuncuda olduğunu söyledi.
“Enes’in, La Liga macerası istediği gibi başlamadı. Villarreal ve Valladolid forması altında beklentilerin biraz altında kaldı. Fakat daha önce de kendini ispatlayan bir oyuncu olarak geçtiğimiz sezon Getafe’ye 9 milyon Avro karşılığında transfer oldu. Enes Ünal, Ekim ayında takımın başına geçen Quique Sanchez Flores ile birlikte en çok gelişen oyunculardan biri. Şu ana dek ligde 11 golü var ve bana göre La Liga’nın en başarılı forvet oyuncularının başında geliyor. ”
Getafe'nin durumunu da değerlendiren Contreras, "Ligde kalmaları için Enes'in gol atmaya devam etmesi gerekiyor." dedi.
“Getafe şu anda ligde kalma mücadelesi veriyor. Enes’in bu mücadelesi İspanya’daki herkes tarafından takdir toplamış durumda. Bu seviyedeki bir takımda bu kadar fazla gol atması onun ne kadar iyi ve özverili bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Klasik bir santrfordan çok daha farklı yeteneklere sahip. Getafe’nin ligde kalması için Enes’in gol atmaya devam etmesi gerekiyor. Enes’in sezon sonuna kadar 15’ten fazla gol kaydedeceğini düşünüyorum.”
İspanyol gazeteci, Enes Ünal'ın kariyer planlaması hakkında da yorumda bulundu.
“Şu anda kendisinin Real Madrid ya da Barcelona düzeyinde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu seviyede bir süre daha oynayıp kendisini geliştirmesi gerekiyor. Sezon sonunda ya da diğer sene Enes’in üst sıralara oynayan bir takıma transfer olabileceğini düşünüyorum. İspanya özelinde konuşacak olursak Sevilla, Valencia gibi takımlar onun için daha uygun. En üst seviyeye çıkana kadar sabırlı olması ve tabii ki gol atmaya devam etmesi gerekiyor...”
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