Google rekabet davasını kaybetti
Google, 2,4 milyar euroluk rekabet davasını kaybetti
Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in AB Komisyonu'nun para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.
Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in itirazını reddederken, firmanın konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 2,4 milyar euroluk para cezasını onadı.
AB Komisyonu, Google'a 2,4 milyar euroluk para cezası vermiş şirket ise söz konusu karara karşı hukuki süreç başlatmıştı.
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