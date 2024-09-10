Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon

        İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 858 bin Türk lirası para cezası uygulandığını ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldığı, Bakanlığa bağlı uzman ekiplerle mobil su ve atık su laboratuvarının bölgeye sevk edildiği hatırlatıldı.

        Körfez'e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındığı belirtilen açıklamada, analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesislerinin, "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.

        Açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 Türk lirası idari ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu." bilgisi verildi.

        Öte yandan İzmir Körfezi'nde dün de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğünün ve Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığının görüldüğü kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Habertürk Anasayfa