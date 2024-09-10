Donald Trump ve Kamala Harris ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek: Hangi konular konuşulacak? | Dış Haberler

Donald Trump ve Kamala Harris ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek: Hangi konular konuşulacak? | Dış Haberler

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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde yarışacak eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ile Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

Donald Trump, başkanlık seçimleri için Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden ile canlı yayında karşı karşıya gelmiş, bu düellonun ardından Biden'a adaylıktan çekilmesi yönünde baskılar gelmişti. Donald Trump ve Kamala Harris, bu gece ABC yayınında ilk kez karşı karşıya gelecek, 90 dakikalık düeolla TSİ 04.00 sularında başlayacak.

Trump ile Harris'in canlı yayındaki ilk karşılaşmasında vergiler, kürtaj, göç, iklim değişikliği gibi pek çok konuya yer verilecek. Başkan Joe Biden'ın yerini aldığından beri Harris, onun fikirlerinin çoğunu benimsemiş olsa da yeni bir yol çizme sözü verdi. Orta sınıf için vergi kesintileri, zenginler ve şirketler için vergi artışları, kürtaj haklarının geri verilmesi ve iklim değişikliğini agresif bir şekilde ele alacağı yönünde açıklamalar yaptı. REKLAM 2020 yılında Beyaz Saray'a veda eden ve Beyaz Saray'a geri dönmeyi amaçlayan Trump, pandemi döneminde rayından çıkan şeylerin çoğunu başarmak istiyor.

KÜRTAJ Kamala Harris: Kongre'yi federal yasada kürtaj erişimini garanti altına alan bir yasa çıkarmaya çağırdı; bu hak, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmeden önce yaklaşık 50 yıl boyunca geçerliydi. Biden gibi Harris de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde kürtaj yasaklarını eleştirdi ve başkan seçilmesi halinde ülke çapında kürtaj yasağını engelleyeceğine söz verdi. Harris, Biden hala başkanlık yarışındayken bile Demokratların kürtaj haklarının en görünür savunucusuydu. Donald Trump: Eski başkan, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararının iptal edilmesiyle sık sık övündü. Kürtaj haklarının kısıtlanması gerektiğine dair sorulardan sonra Trump, bu kararın eyaletlere bırakılması gerektiğini söyledi.

Trump, masasına gelirse ulusal kürtaj yasağını imzalamayacağını ve yakın zamanda kürtaj ilaçlarına erişimi engellemeye çalışmayacağını söyledi. Time dergisine, kadınların kürtaj nedeniyle dava edilip edilmeyeceğine veya gebeliklerinin izlenip izlenmeyeceğine karar vermenin de eyaletlere bırakılması gerektiğini söyledi. REKLAM İKLİM-ENERJİ Harris: Kaliforniya senatörüyken, Demokrat Parti'nin en ilerici kanadı tarafından savunulan, ABD'yi hızla yeşil enerjiye taşımayı amaçlayan kapsamlı bir dizi teklif olan Yeşil Yeni Düzen'in erken dönem sponsorlarından biriydi.

Harris ayrıca 2020 seçimlerindeki kampanyasında petrol ve hidrolik kırılma için açık deniz sondajına karşı olduğunu söyledi. Ancak başkan yardımcısı olarak geçirdiği üç buçuk yıl boyunca Harris, Biden yönetiminin iklim hükümlerini uygulamaya odaklanarak daha ılımlı pozisyonlar benimsedi. Trump: Geçmişte iklim değişikliğini bir "aldatmaca" olarak nitelendiren ve rüzgar enerjisine küçümseyici açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin dünyadaki en ucuz enerji ve elektriğe sahip olmasını hedeflediğini söyledi. Trump, başkan seçilirse bir yıl içinde fiyatları yarıya indirebileceğini iddia etti.

Kamu arazilerinde petrol sondajını artıracak, petrol, gaz ve kömür üreticilerine vergi indirimleri sunacak, doğal gaz boru hatlarının onaylanmasını hızlandıracak, nükleer tesisler de dahil olmak üzere düzinelerce yeni enerji santrali açacak. Ayrıca Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan yeniden çıkma sözünü de verdi. DEMOKRASİ-HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ Harris: Biden gibi Harris de Trump'ı ülkenin demokrasisi için bir tehdit olarak niteledi. Ancak, Harris rakibine yüklenirken bunu daha çok kişisel geçmişine dayandırdı ve Trump'ın New York'taki bir rüşvet davasında 34 ağır suçtan suçlu bulunması ve cinsel tacizden sorumlu bulunmasıyla karşılaştırdı.

Trump: 2020'de Biden'a karşı aldığı yenilgiyi kabul etmeyi reddettikten sonra Trump bu sefer sonuçları kabul edeceğine yönelik açıkça bir şey demedi. Kongre binasına yapılan saldırısı sorumlularını affetme sözü verdi. GÖÇMENLER Harris: Biden, görev süresinin başlarında Harris'i göçün temel nedenleri konusunda yönetiminin sorumlusu yaptı. Trump ve üst düzey Cumhuriyetçiler şimdi Harris'in, politikaları sebebiyle göçmen konusunun kontrolden çıktığını söylüyor ve ABD-Meksika sınırındaki durumdan Harris'i sorumlu tutuyor. Harris ise Trump'ın daha sıkı göçmen kuralları ve daha fazla sınır görevler almayı içeren yasa tasarısını reddederek durumun daha kötü olduğunu söyledi. Harris, o yasa tasarısını geri getireceğini ve Trump'ın göç konusunda "konuştuğunu ama eyleme geçmediğini" söyleyerek yasayı imzalayacağını söyledi. Harris, ABD'de yasal statüsü olmayan göçmenler için vatandaşlık yolları arayan ve çocukken ülkeye yasadışı olarak gelen genç göçmenleri kapsayan bir göç reformunu onayladı.

Trump: Eski başkan, ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu gerçekleştirme sözü verdi. Trump, başkanlık döneminde uygulamaya koyduğu "Meksika'da Kal" programı ve kamu sağlığı gerekçesiyle göçmenlere kısıtlamalar getiren 42. Madde gibi politikaları geri getirecek. ABD'de doğan ve ebeveynleri ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin vatandaşlığını sona erdirmeyi amaçlıyor. İSRAİL-GAZZE Harris: Harris, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi. Ancak başkan yardımcısı, Gazze'deki çatışmalar sırasında sivillerin daha iyi korunması için defalarca kez konuştu.

Biden gibi Harris de, kalan tüm rehineleri ve ölen İsraillilerin ülkesine dönmesini amaçlayan ateşkes anlaşması destekliyor. Trump: Eski başkan, İsrail'in Hamas'ı "yok etme" çabalarına destek verdi, ancak aynı zamanda İsrail'in bazı taktiklerini de eleştirdi. Trump, İsrail'in daha hızlı sonuç alabilmesi için barışa geri dönmesi gerektiğini söylüyor. ABD'deki üniversite kampüslerindeki Filistin yanlısı protesto gösterilerine ise daha sert müdahalede bulunulması gerektiğini düşünüyor.