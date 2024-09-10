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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'yı rahat bırakın - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'yı rahat bırakın

        Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 10.09.2024 - 00:03 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:03
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        "Montella'yı rahat bırakın"
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        Çok keyifli bir performans izletti milli takım bize. Montella geldiğinden beri çok iyi performans gösteriyor. 1-2 kötü maçı vardır lakin milli takımı geldiği günden beri tüm hedeflerine ulaştırdı. Kazanması gereken bütün maçları kazandı. Eksiksiz. Buna rağmen en kötü performans gösteren yerli milli takım hocasından bile fazla ve sert eleştirilerle karşılaştı. Sebeplerini herkes biliyor aslında.

        Montella milli takımı gayet iyi tanıyor ve futbolcularla gerçekten iyi bir dialogu var. Rolleri gayet iyi dağıtıyor. Takım çekişmelerini ve “benim hocam gelsin” niyetiyle insafsız eleştirileri bırakalım.

        Ben de milli takım yerli hocayla başarılara koşsun isterim. Ama son denemeler ortada. Montella da gerçekten çok iyi iş çıkarıyor.

        Çok şey yazmaya gerek yok. Kerem harikulade oynadı. Sol kanatta imparatorluk kurdu. Arda muhteşem bir yetenek. Onu izlerken insanın gerçekten Antep’ten gelen fıstıkları çıkarası geliyor. İsmail altyapısı zayıf bir oyuncu. Şu çılgın yetenek, taş gibi fizik bir de iyi bir altyapıyla piyasaya çıksaydı Real Madrid dahi görebilirdi. Kötü oynayan hiçbir oyuncumuz yoktu. Ayağınıza, emeklerinize sağlık çocuklar.

        Montella’yı artık rahat bırakalım. Milli takımımız gerçekten umut vaadeden işler yapıyor. Çok güzel karakterlerden oluşan mükemmel bir potansiyeli olan takıma sahibiz. Ama hala yolun henüz başında olduğumuzu unutmayalım. Yeni hocayla Galler deplasmanında biraz baskı yedik, biraz şans yardım edip puan aldık diye kelle avına çıkmayalım.

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