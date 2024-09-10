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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da vahşet! Baba ile kız öldürüldü - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!

        İstanbul'da, iddiaya göre iki market sahibi arasında fiyat meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahibi Engin B. yanında bulunan silahla, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:43
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        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
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        İstanbul Sultanbeyli'de olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.

        BABA İLE KIZINA ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı.

        7 KURŞUN İLE BABA CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        BERİVAN DA KURTARILAMADI

        Berivan Ağbaba hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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