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İstanbul Sultanbeyli'de olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.

BABA İLE KIZINA ATEŞ AÇTI DHA'da yer alan habere göre tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı.

7 KURŞUN İLE BABA CAN VERDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BERİVAN DA KURTARILAMADI Berivan Ağbaba hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.