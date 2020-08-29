DHA

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1´inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. Kimliği Kemal Akar´a ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 2´si asker 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.