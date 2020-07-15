AA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sazlıdere ve Adlıhan köyü arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına, 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel katılıyor.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, 6 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Gelibolu Yarımadası'nda dokuz önce de 450 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.