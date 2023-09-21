Son dakika haberi Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!

Gaziantep'te yolcu otobüsünün, kaza yapan araca müdahale edenlere çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada, otobüs şoförüne 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Memiş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, kazada ölenlerin yakınları, avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, celse arasında sanık avukatının, keşif ve bilirkişi yönündeki talebini içeren dilekçe sunduğunu belirtti.

Duruşma savcısı, dosyanın geldiği aşama ve elde edilen deliller dikkate alındığında dosyanın tekemmül ettiği düşüncesiyle talebin reddine karar verilmesini istedi.

REKLAM

Mahkeme başkanı, yargılamanın sürüncemede kalmaması için talebin reddedildiğini kaydetti.

Sanık Abdulkadir Memiş, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Bilerek veya isteyerek asla böyle bir şey yapmadım. Bilinçli olamaz, ölen şahıslardan hiç kimseyi tanımıyorum, perişanım. Trafik ekipleri yol güvenliğini yeterli sağlamadı." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Benim kazada kusurum yok diyebiliyor musun?" sorusuna sanık, "Benim bir suçum yok, kabul etmiyorum." dedi.

Sanık avukatı, kazada görevli polis memurlarının kusuru olduğunu savunarak otobüs şoförünün cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mağdur avukatları ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti. Vefat edenlerin yakınları da sanığın en ağır cezayı almasını istedi.