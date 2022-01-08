Stat: Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Hakan Karabalcık

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mendly (Dk. 82 Sagal), Halil Pehlivan, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Maxim (Dk. 88 Mizra Cihan), Merkel, Furkan Soyalp (Dk. 82 Messaoudi), Muhammet Demir (Dk. 71 Oğuz Ceylan), Figueiredo (Dk. 88 Borven)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Derrick (Dk. 49 Salih Dursun), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 45 Bolkovec), Adnan Uğur, Biglia, Erhun Öztümer (Dk. 45 Emre Mor), Tunay Torun (Dk. 45 Karamoh), Salibur (Dk. 73 Pesic), Borini

Goller: Dk. 6 Furkan Soyalp, Dk. 18 Muhammet Demir, Dk. 73 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 50 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 10 Tunay Torun, Dk. 38 Caner Erkin, Dk. 86 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 50 Merkel (Gaziantep FK)

6. dakikada ev sahibi takım golü buldu. Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Figueiredo'nun ara pasıyla ceza yayının yakınında topla buluşan Furkan Soyalp, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı kalecinin sağına doğru aşırtarak filelere gönderdi: 1-0.

18. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattaki Maxim, meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafındaki Muhammet Demir'e ulaştırdı. Muhammet Demir'in şutunda top, kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluştu: 2-0.

38. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Tosça, kafayı vurdu. Top, kaleci Viviano'nun dokunuşunun ardına dışarı gitti.

45+3. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanttan gelen Caner Erkin'in ceza sahasına açtığı ortada Borini'nin vurduğu top, kale direği yanından auta çıktı.

50. dakikada konuk ekip Emre Mor ile golü buldu. Sağ kanattan ilerleyen Salibur'un meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Emre Mor'a gönderdi. Bu futbolcu topu filelerle buluşturdu: 2-1.

69. dakikada ceza sahasının sağından Biglina'nın direk kaleye kullandığı serbest vuruşu Günay Güvenç kornere çeldi.

73. dakikada ev sahibi takım tekrar farkı 2'ye çıkardı. Sol kantta Adnan Uğur'dan topu kapan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı Figueiredo'yla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol köşesine yakın noktada çektiği şut ağlara gitti: 3-1.

90+7. dakikada Gaziantep FK'dan Messaoudi'nin sağ kanattan ceza saha içerisine attığı orta ile buluşan Borven'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.