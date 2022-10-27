Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Türkiye’nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayetinde şok bir gelişme yaşandı. Canlı yayında gözaltına alınan Anne Turcen ve baba Mehmet Halil 'kasten adam öldürmek'ten tutuklandı.

Ayrıntılar gelecek...