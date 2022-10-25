Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı yayınında gözaltı

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün Türkiye’nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayetinde büyük bir gelişme yaşandı. Anne Turcen ve baba Mehmet Halil canlı yayında gözaltına alındı.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına 1 Haziran’da Bodrum’dan katılan Mefar Sakallıoğlu, “Kardeşim Gamze, 24 Ocak’ta evimizde ölü bulundu” diyerek yardım istemişti. Gamze’nin cinayetinde anne Turcen ve baba Mehmet Halil baş şüpheliydi. Anne ve baba suçlamaları kabul etmedi ancak Didem Arslan Yılmaz’ın yayınları olaya ışık tuttu. Anne Turcen ve baba Mehmet Halil bugün canlı yayında gözaltına alındı.
Gamze Sakallıoğlu (16) 24 Ocak 2022’de Muğla’ya bağlı Bodrum Mazı’daki evlerinde boğularak öldürülmüş bir şekilde bulundu. Bu olayın ardından anne Turcen ve baba Mehmet Halil şüpheli sıfatıyla tutuklandı. 4 ay tutuklu kalan Gamze’nin anne ve babası daha sonra denetimli olarak serbest bırakıldı. Didem Arslan Yılmaz’ın ses getiren canlı yayınlarıyla gündeme gelen olayda soru işaretleri yanıtlanmaya başladı. Cinayetin ardındaki sır perdesi aralandı.
DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME STÜDYOSUNDA HAREKETLİ DAKİKALAR
Didem Arslan Yılmaz’a gelen gizli bir tanığın itirafı üzerine soruşturmayı yürüten Bodrum Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Yeni elde edilen deliller sonucu anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile kolluk kuvvetleri Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosuna geldi. Didem Arslan Yılmaz canlı yayında gözaltı kararının çıktığını ve yetkililerin beklediğini söylemesine rağmen Turcen ve Mehmet Halil teslim olmamak için direndi.
Yayının bitmesinin ardından Turcen ve Mehmet Halil gözaltına alınarak Bodrum Mumcular Jandarma Karakolu’na teslim edilmek üzere önce Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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