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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray Günay Güvcnç transferini açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray Günay Güvcnç transferini açıkladı!

        Galatasaray, Gaziantep FK'dan kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

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        Giriş: 01.08.2023 - 18:18
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        Günay Güvenç resmen Aslan!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci Günay Güvenç'in transferi konusunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Cimbom, 32 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Sarı-kırmızılı kulüp, Günay'a karşılık genç kalecisi Batuhan Şen'in ise 1 sezonluğuna Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu.

        YILLIK 19 MİLYON TL ALACAK

        Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Günay Güvenç, sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 19 milyon TL kazanacak.

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        Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’ye geçici olarak transfer edilmiştir. Batuhan Ahmet Şen’in 2023-2024 sezonu sabit ücreti kulübümüz tarafından ödenecektir.

        Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir.

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        GÜNAY GÜVENÇ'İN KARİYERİ

        Kariyerine Alman ekibi Ulm'de başlayan Günay, daha sonra Stuttgart Kickers, Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İY, Göztepe, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da forma giydi

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