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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray Roland Sallai ile anlaştı - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray Roland Sallai ile anlaştı

        Galatasaray, Roland Sallai için Freiburg ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Transferin resmiyete kavuşması için evrak işlemleri hallediliyor, artık ıslak imzaya kaldı. Macar futbolcu bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek

        Giriş: 13.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:50
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        Galatasaray'da transfer gelişmesi
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        Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'dan beklenen kanat takviyesi geldi. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Macar kanat oyuncusu Roland Sallai ile anlaşmaya vardı.

        Galatasaray'ın Sallai için Freiburg'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

        Evrak işlemleri süren 27 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

        ROLAND SALLAI KİMDİR?

        Freiburg'un 2018 yılında 4,5 milyon Euro karşılığında Güne Kıbrıs ekibi APOEL Nicosia'dan transfer ettiği Roland Sallai, geçen sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Sallai bu sezon ise takımıyla ligde 2 maça çıktı.

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