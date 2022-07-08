Galatasaray'da sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, Zamalek Kulübü'ne 4 milyon dolar ödeyerek 1 Şubat 2021'de satın alma opsiyonlu kiraladığı Mohamed'in bonservisini aldı.

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.