Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Lig'i 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.
Neftçi Bakü Kulübü, sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımı yaptı:
— Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) August 31, 2020
GEÇEN SEZONU İKİNCİ BİTİRDİLER
Neftçi Bakü'yü Azeri teknik adam Fizuli Mammadov çalıştırıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün takımı olan Neftçi, geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle iptal edilen Azerbaycan Ligi'ni Karabağ'ın arkasında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.
Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile eşleşti. Azerbaycan temsilcisi evinde tek maç üzerinden oynanan turu 2-1'lik skorla geçti. Bu sezon Azerbaycan Ligi'nde de bir müsabakaya çıkan Neftçi, Sebail FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
TOPLAM DEĞERİ 7.6 MİLYON EURO
Neftçi Bakü'nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov'un değeri 900 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Neftçi yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli'yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk'un değeri 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev'in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.
Azerbaycan temsilcisi ayrıca maçlarını 15 bin kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor.
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