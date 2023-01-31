Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Son dakika haberi Galatasaray Haris Seferovic'in sözleşmesini feshetti!

Galatasaray, Haris Seferovic'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Giriş: 31.01.2023 - 18:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Galatasaray Haris Seferovic'in sözleşmesini feshetti!
HABERTURK.COM

Süper Lig lider Galatasaray'da ara transferin son günlerinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Cimbom, beklenen performansı sergileyemeyen Haris Seferovic'le yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, İsviçreli forvetin sözleşmesinni feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

İSPANYA YOLCUSU!

Öte yandan Galatasaray'la yollarını ayıran Haris Seferovic'in İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olacağı öne sürüldü.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica, sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı yıldız oyuncunun Süper Lig'de kalmasına sıcak bakmadı.

İstanbul ekiplerinin de ilgilendiği Seferovic'e talip olan Celta Vigo'nun yaptığı teklif kabul edildi.

Habere göre Seferovic de İspanyol ekibiyle el sıkıştı ve kısa süre içerisinde İspanya'ya giderek Celta Vigo'yla sözleşme imzalayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kazada yaralanan Meksikalı turist öldü
Kazada yaralanan Meksikalı turist öldü
Annesini darp eden ağabeyini bıçakla öldürdü
Annesini darp eden ağabeyini bıçakla öldürdü
Farklı lezzetler arayanların tadına doyamayacağı enfes tavuk ciğeri tarifi! Pratik yapımıyla şipşak hazır
Farklı lezzetler arayanların tadına doyamayacağı enfes tavuk ciğeri tarifi! Pratik yapımıyla şipşak hazır
Canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf eden eş tutuklandı
Canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf eden eş tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.