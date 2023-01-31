Süper Lig lider Galatasaray'da ara transferin son günlerinde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Cimbom, beklenen performansı sergileyemeyen Haris Seferovic'le yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, İsviçreli forvetin sözleşmesinni feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
İSPANYA YOLCUSU!
Öte yandan Galatasaray'la yollarını ayıran Haris Seferovic'in İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olacağı öne sürüldü.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica, sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı yıldız oyuncunun Süper Lig'de kalmasına sıcak bakmadı.
İstanbul ekiplerinin de ilgilendiği Seferovic'e talip olan Celta Vigo'nun yaptığı teklif kabul edildi.
Habere göre Seferovic de İspanyol ekibiyle el sıkıştı ve kısa süre içerisinde İspanya'ya giderek Celta Vigo'yla sözleşme imzalayacak.