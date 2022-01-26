Galatasaray Kulübü, DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan DeAndre Yedlin için sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin´in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin´e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."