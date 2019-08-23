Fransız sivil toplum kuruluşları MSF ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de izlediği rotayla kalp motifi çizerken, güvertesindeki göçmenler için Avrupa'ya "acil güven liman" çağrısını yinelemişti.

Denizde kurtardığı göçmenleri güvenli liman olarak İtalya ve Malta’ya taşımak için başvuran Ocean Viking gemisine, Malta olumsuz yanıt verirken, İtalya’dan bir yanıt dahi gelmemişti.

İtalya’nın aşırı sağcı ve göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, aynı İspanyol STK Proactiva Open Arms gemisine getirdiği gibi Ocean Viking'e de kara sularına giriş yasağı getirmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

6 ÜLKE ANLAŞTI

Fransa İçişleri Bakanlığı, diğer Avrupa ülkeleriyle anlaşmaya vardıktan sonra Malta'da bir limana getirileceklerini, Almanya, Portekiz, Romanya, Lüksemburg, İrlanda ve diğer ülkelerle görüşerek, 150 göçmeni alabileceklerini bildirdi.

Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos, 6 ülkenin göçmenler konusunda uzlaşmaya vardığını aktardı.