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        Haberler Dünya Son dakika haberi Fransa'da havaalanında bomba alarmı! | Dış Haberler

        Son dakika haberi Fransa'da havaalanında bomba alarmı!

        Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış törenine saatler kala Mulhouse Havalimanı bomba alarmı üzerine güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Polislerin incelemelerinin ardından havalimanı yeniden açıldı, uçuşlar normale döndü.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 26.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:44
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        Fransa'da havaalanında bomba alarmı!
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        Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala Mulhouse Havalimanı bomba alarmı üzerine güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

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        Fransız polisi, Basel-Mulhouse'daki Fransız-İsviçre havalimanının bomba alarmı nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu.

        Polislerin bir saatlik incelemelerinin ardından havalimanı yeniden açıldı, uçuşlar normale döndü.

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