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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Macron galip geldi ve ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Seçmen sayısının 48,7 milyon olduğu ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen yarıştı.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erdi. Resmi sonuçlar , Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

Fransa'da 2017'de ülke tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olarak iktidara gelen Macron, 13 Mayıs'ta ikinci cumhurbaşkanlığı dönemine başlayacak ve 5 yıl boyunca görevini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde 3. kez aday olan Le Pen, bir kez daha seçilemedi. Aşırı sağcı aday Le Pen, ayrıca kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklamayı vadetmişti.

MACRON'UN BAĞRI AÇIK POZU

Macron'un seçim kampanyası sürecinde gömleğini yakasına kadar açarak verdiği pozu çok konuşulmuştu. Macron'un gençlerin dikkatini çekmek için böyle bir poz verdiği iddia edilmişti.

ZELENSKİY'E BENZER TARZI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransız Hava Kuvvetleri'ne bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller de gündem olmuş ve sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e özeniyor" şeklinde değerlendirilmişti.

İKİ ADAY CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Macron ve Le Pen, 21 Nisan'da canlı yayında karşı karşıya gelerek, gündeme ilişkin ve seçim programlarına ilişkin sunucuların sorularını yanıtlamışlardı. Le Pen, "İslamcılıkla" mücadele etmek istediğini, Macron'un bu konudaki politikalarının etkili olmadığını savunmuştu.

"İslamcı ideoloji" ile mücadele konusunda yasa çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Le Pen, İslam'a karşı değil "İslamcılığa" karşı mücadele ettiğini iddia etti. Le Pen, "İslamcılıkla" mücadele kapsamında "radikalleştiği" iddiasıyla 570 camiyi kapatmak istediğini söylemişti.

Kamuya açık alanlarda başörtünün yasaklanması gerektiğini değerlendiren Le Pen, "Başörtüsü İslamcılar tarafından empoze ediliyor. Başörtüsü takan kadınların büyük bölümü söylemeye cesaret etmese de başka seçeneği olmadığını düşünüyor. Kadınların özgürleştirilmesi gerekiyor. Bunun için kamuya açık alanlarda başörtüyü yasaklamalı." ifadesini kullanmıştı.

Le Pen, başörtüsü yasağının "İslamcılıkla" mücadele kapsamında uygulanacağını ileri sürmüştü. Seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini anlatan Le Pen, suça karışmış yabancıların sınır dışı edileceğini belirtmişti.

İLK TUR SONUÇLARI

10 Nisan'da gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,85 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalmıştı.

Le Pen'in en yakın takipçisi yüzde 21,95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon oldu.

Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,07 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 4,78 oy aldı.